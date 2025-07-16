Українці у першій половині 2025 року придбали понад 7000 авто з Китаю, 85% з них — електромобілі

У першій половині 2025 року українці придбали 7318 легкових автомобілів китайського виробництва, повідомляє Укравтопром. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Переважну більшість (85%) становили електромобілі, що свідчить про зростаючу популярність електротранспорту серед українських споживачів. Загалом з Китаю було імпортовано:
- 5963 нових авто — на 12% більше, ніж торік;
- 1355 вживаних авто — на 31% менше.
Топ-5 нових китайських авто в Україні:
1. BYD Song Plus — 982 од.;
2. Volkswagen ID.Unyx — 830 од.;
3. Honda eNS1 — 441 од.;
4. Zeekr 7X — 402 од.;
5. Zeekr 001 — 366 од.
Топ-5 вживаних китайських авто:
1. Zeekr 001 — 173 од.;
2. Zeekr 7X — 95 од.;
3. Polestar 2 — 76 од.;
4. MG ZS — 68 од.;
5. Tesla Model 3 — 65 од.