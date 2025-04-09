Україна отримала доступ до космічної програми ЄС Copernicus

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Україна отримала майже повний доступ до космічної програми спостереження за Землею Європейського Союзу Copernicus, що надає супутникові дані для моніторингу навколишнього середовища, кліматичних змін та управління надзвичайними ситуаціями. Про це повідомляє "Укрінформ".

Угода про участь у компонентах програми Copernicus, яку Україна підписала з ЄС у Брюсселі у межах Ради асоціації Україна-ЄС, надасть Україні доступ до космічної програми на рівні із країнами-членами ЄС, за винятком деяких безпекових компонентів.

Космічна угода також передбачає асоціацію України ще з кількома частинами космічної програми, зокрема "Космічна погода" (Space Weather Events, SWE), що дозволяє моніторити та аналізувати явища у космічному середовищі, які можуть впливати на супутники, енергосистеми та комунікації. Ще однією програмою є "Навколоземні об'єкти" (Near-Earth Objects, NEO), що відстежує астероїди та інші об'єкти, які становлять загрозу для Землі.

Представники України матимуть право стати спостерігачами у комітетах, які приймають рішення щодо цих програм, але не матимуть права голосу. Ця співпраця посприяє розвитку космічних технологій в Україні, а європейський комісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс назвав документ "першим кроком" у приєднанні України до космічних програм ЄС.