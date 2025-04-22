Україна за три місяці імпортувала майже 126 тис. дронів із Китаю

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Україна в січні-березні 2025 року імпортувала 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів. Вартість поставок оцінили в 371,3 млн дол. США. Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби України.

За вартісним показником отриманий результат на 103 млн дол. США, або 39% більший порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Варто зазначити, що для 98% від усіх імпортованих дронів були застосовані пільги зі сплати митних платежів", – сказано в повідомленні митної служби.

Тут також уточнили, що найбільшим постачальником цивільних дронів в Україну лишається Китай. За підсумками I кварталу цього року імпорт із цієї країни досяг 125,7 тис. одиниць – тобто 98% від загальної кількості ввезених безпілотників.