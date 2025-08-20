Українська гра Hollow Home попала в список номінантів Gamescom Award

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У список номінантів Gamescom Award у категорії за найбільший вплив потрапила українська ізометрична наративна RPG про облогу Маріуполя Hollow Home від київської студії Twigames Inc. Проголосувати за неї можна на офіційному сайті Gamescom. Що не менш важливо, то це про що саме Hollow Hame.

Гра розповідає про російське вторгнення в Україну очами 14-річного підлітка Максима. Події розпочинаються 23 лютого 2022 року — в останні 24 години дитинства головного героя.

Вже 24 лютого Макс прокидається під звуки вибухів. Хлопцю доведеться виживати у новій реальності допоки російські війська знищують його місто. Ігролад Hollow Home спирається на діалоги та розгалужені квестові лінії, аби розповісти історію міста, що поступово згасає.

У грі відсутня будь-яка бойова система та немає реального насильства. Натомість у центрі знаходяться наслідки війни. Гравцям належить досліджувати місто, знайомитися з його жителями та намагатися допомогти. Однак з кожним днем часу рішення ставатимуть важчими.

Також читайте: Валерій Міненко з Twigames про розробку Hollow Home, гри за мотивами трагедії облоги Маріуполя, та необхідність ігор про нашу війну.

Серед інших номінантів у категорії є Cairn, Forever Skies, Monowave та Tiny Bookshop. Також у межах Gamescom Award проходять голосування у таких категоріях як найкраща візуальна складова, найкраще аудіо, найкращий геймплей, найбільш розважальна гра, найепічніша гра, наймиліша гра, найкраща гра Microsoft, PlayStation, Nintendo та ПК, а також найкраща мобільна гра.