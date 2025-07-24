Українці позитивно ставляться до фрилансу, але не всі готові ним займатися — опитування

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

74% українців позитивно ставляться до фрилансу, бачать у такому підході свободу, але й розуміють ризики, через що 44% ніколи фрилансом не займалися і не планують робити це у майбутньому. Такі результати показало нове опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 15 тисяч українців.

Відповіді на питання "Як ви ставитесь до фрилансу та роботи на себе?" розподілилися наступним чином:

Добре, робота на себе дає свободу та незалежність — 44%;

Скоріше позитивно, але є ризики — 30%;

Мені байдуже, я так не роблю — 21%;

Скоріше негативно, не бачу стабільності — 3%;

Негативно, вважаю це ненадійним джерелом доходу — 2%.

Заразом команда Rakuten Viber опитала, чи займалися українці фрилансом, або чи хотіли б вони займатися цим у майбутньому. За результатами, подібний досвід був лише у 26% опитуваних, а інші відповіді розподілилися таким чином: