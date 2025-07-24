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Українці позитивно ставляться до фрилансу, але не всі готові ним займатися — опитування

Українці позитивно ставляться до фрилансу, але не всі готові ним займатися — опитування
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
24 липня, 14:56
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74% українців позитивно ставляться до фрилансу, бачать у такому підході свободу, але й розуміють ризики, через що 44% ніколи фрилансом не займалися і не планують робити це у майбутньому. Такі результати показало нове опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 15 тисяч українців.

Відповіді на питання "Як ви ставитесь до фрилансу та роботи на себе?" розподілилися наступним чином:

  • Добре, робота на себе дає свободу та незалежність — 44%;
  • Скоріше позитивно, але є ризики — 30%;
  • Мені байдуже, я так не роблю — 21%;
  • Скоріше негативно, не бачу стабільності — 3%;
  • Негативно, вважаю це ненадійним джерелом доходу — 2%.

Заразом команда Rakuten Viber опитала, чи займалися українці фрилансом, або чи хотіли б вони займатися цим у майбутньому. За результатами, подібний досвід був лише у 26% опитуваних, а інші відповіді розподілилися таким чином:

  • Не було й не планую, не подобається такий варіант — 44%;
  • Не було такого досвіду, але хочу спробувати — 30%;
  • Був досвід, але наразі так не працюю — 12%;
  • Так, і досі так працюю — 10%;
  • Був досвід, не завершився успіхом — 4%.
Україна Viber Фриланс
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