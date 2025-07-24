Українці позитивно ставляться до фрилансу, але не всі готові ним займатися — опитування

74% українців позитивно ставляться до фрилансу, бачать у такому підході свободу, але й розуміють ризики, через що 44% ніколи фрилансом не займалися і не планують робити це у майбутньому. Такі результати показало нове опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 15 тисяч українців.
Відповіді на питання "Як ви ставитесь до фрилансу та роботи на себе?" розподілилися наступним чином:
- Добре, робота на себе дає свободу та незалежність — 44%;
- Скоріше позитивно, але є ризики — 30%;
- Мені байдуже, я так не роблю — 21%;
- Скоріше негативно, не бачу стабільності — 3%;
- Негативно, вважаю це ненадійним джерелом доходу — 2%.
Заразом команда Rakuten Viber опитала, чи займалися українці фрилансом, або чи хотіли б вони займатися цим у майбутньому. За результатами, подібний досвід був лише у 26% опитуваних, а інші відповіді розподілилися таким чином:
- Не було й не планую, не подобається такий варіант — 44%;
- Не було такого досвіду, але хочу спробувати — 30%;
- Був досвід, але наразі так не працюю — 12%;
- Так, і досі так працюю — 10%;
- Був досвід, не завершився успіхом — 4%.