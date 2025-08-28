Четвертий Ukraininan Games Festival показав найкращі результати в історії події

На Steam з 14 до 21 серпня 2025 року проходив вже четвертий щорічний фестиваль українських ігор Ukraininan Games Festival. Організатори з команди Palaye розповіли, що він показав найкращі результати за всю історію події.
За тиждень сторінку фестивалю, яку показували на домашньому екрані Steam, відвідали 2,4 мільйона користувачів, на мільйон більше ніж торік. У межах фестивалю анонсували 23 проєкти, як-от The Road of Dust and Sorrow, Shrouded Lands, "Чумаки", Lugal: Bronze Age Survival Game, чотири проєкти від Ternox та інші.
Також під час фестивалю було представлено понад 120 демоверсій та випущено шість ігор, серед яких були й українські танчики Threads of War. Заразом було представлено безліч нових трейлерів, а всього у фестивалі взяли участь 488 українських ігор.
Повний список анонсованих на Ukrainian Games Festival 2025 проєктів:
- DDoD (The Future Entertainment Company)
- The Road of Dust and Sorrow (Painted Black Games)
- Valkyrie Iteration: Mecha Pilot Raising Pocket Simulator (TERNOX)
- The Last Flight (Christor)
- Rot Together (Tolik Games)
- Rhythm Kata Dance (GETTAKE)
- Manic Pixie Dreamgirls (Kajan Collaboration)
- «Чумаки» (Kyiv Indie Titans)
- Prohibition (Stebor Games)
- Willow’s Paper House (Blooming Bats Studio)
- About a Girl (Android Kitty Productions)
- Desktop Akari ~my cute companion~ (TERNOX)
- Liar-for-Hire (Neo Vulgate Cycle)
- Agecraft (SnakyDevelop)
- Born for the Light ~Wavelength Radiant Collapse~ (qDrot)
- Before the Silence (Left Bank Interactive)
- Shrouded Lands (Yurii Mokryi)
- Quirky Museum (Eva&Mona, NightCat Studios)
- Sich (Denys Korniienko)
- Lugal: Bronze Age Survival Game (Tea & Cake Games)
- Clash of the Kingdoms (New Horizons)
- Memory Trap: Hidden Protocol (Maple Play Interactive)
- Dracula: The Last Hunt (Crisp App Studio, Two Cakes Studio)