Четвертий Ukraininan Games Festival показав найкращі результати в історії події

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
28 серпня, 18:39
На Steam з 14 до 21 серпня 2025 року проходив вже четвертий щорічний фестиваль українських ігор Ukraininan Games Festival. Організатори з команди Palaye розповіли, що він показав найкращі результати за всю історію події.

За тиждень сторінку фестивалю, яку показували на домашньому екрані Steam, відвідали 2,4 мільйона користувачів, на мільйон більше ніж торік. У межах фестивалю анонсували 23 проєкти, як-от The Road of Dust and Sorrow, Shrouded Lands, "Чумаки", Lugal: Bronze Age Survival Game, чотири проєкти від Ternox та інші.

Також під час фестивалю було представлено понад 120 демоверсій та випущено шість ігор, серед яких були й українські танчики Threads of War. Заразом було представлено безліч нових трейлерів, а всього у фестивалі взяли участь 488 українських ігор.

Повний список анонсованих на Ukrainian Games Festival 2025 проєктів:

Ігри Зроблено в Україні Ukrainian Games Festival
