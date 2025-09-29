Мінцифри використає ШІ-технології ElevenLabs, щоб озвучити державні сервіси

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про співпрацю зі світовим лідером у галузі голосових технологій штучного інтелекту ElevenLabs. Компанія допоможе інтегрувати голосовий інтерфейс в українські державні сервіси, повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час IT Arena 2025.

"Майбутнє — за агентивними державами. Україна вже рухається до формату, де взаємодія з державою зводиться до одного запиту чи голосового повідомлення. Партнерство з ElevenLabs, світовим лідером у сфері голосових технологій, надає нашим цифровим сервісам людяний голос і робить їх доступнішими для кожного. Ми довели здатність до масштабних інновацій, і ця співпраця пришвидшить перехід до проактивної, агентивної держави, де штучний інтелект реально полегшує життя громадян", — зазначив Федоров.

Голосові технології ElevenLabs вже використовують для озвучення цифрового двійника Михайла Федорова, що працює у режимі чат-бота у Telegram. Двійник розпізнає голосові повідомлення та надає відповіді у такому ж форматі.

"Спільно з Міністерством цифрової трансформації України ми надаємо цифровим послугам чіткого людського голосу, починаючи з цифрового двійника міністра Федорова, а згодом — розширимо це на Дію та інші інструменти. Наша мета проста: зробити державні послуги в Україні швидшими та доступнішими для кожного", — сказав Маті Станішевський, співзасновник та CEO ElevenLabs

Голосові технології ElevenLab "озвучать" й інші державні сервіси. У планах інтегрувати голосовий ШІ на порталі та у застосунку "Дія" та впровадити інновації в освітні платформи, зокрема використовувати голосові функції у державних освітніх застосунках.

Заразом функції голосового ШІ планують впровадити у внутрішні інструменти Мінцифри. Зокрема ШІ-асистентів збираються використовувати для онбордингу та роботи команди HR.