Британець, який втратив диск із 8000 біткоїнами, збирається токенізувати права на ці монети

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Джеймс Хауеллс, британський IT-інженер, який 12 років шукав жорсткий диск з 8000 біткоїнів на сміттєзвалищі, спростував чутки про відмову від пошуків. Натомість він змінив стратегію і планує токенізувати своє право власності на втрачену криптовалюту. Про це пише The Block.

У 2013 році Хауеллс випадково викинув жорсткий диск з біткоїнами, які він добув за кілька років до цього. Пристрій потрапив на сміттєзвалище у місті Ньюпорт. При поточній ціні біткоїна (~$114 000) втрачені монети коштують близько $915 мільйонів.

Протягом років Хауеллс безрезультатно намагався отримати дозвіл на розкопки сміттєзвалища від місцевої ради. Він навіть пропонував використання штучного інтелекту для пошуку диска, але всі його запити відхиляли.

Хауеллс зробив уряду офіційну пропозицію вартістю від $33 до $40 мільйонів на придбання і розкопку сміттєзвалища Ньюпорта. Для збору коштів він планував запустити токен на базі Ordinals, що представляв би 21% вартості втраченого гаманця.

"Рада так і не відповіла на мою пропозицію", — заявив Хауеллс для медіа. "Якщо вони не продадуть сміттєзвалище, немає потреби в продажу токенів для його купівлі. Я більше не переслідую покупку, розкопки або діалог з радою".

Хауеллс підкреслив, що не відмовляється від біткоїнів, оскільки залишається їх законним власником згідно з рішенням суду у січні цього року.

"Рада може володіти жорстким диском, але вона не володіє цифровим вмістом — 8000 біткоїнів законно належать мені", — пояснив він.

Тепер Хауеллс планує токенізувати своє право власності у вигляді нового токену Ceiniog Coin (INI) на другому рівні біткоїна. Токенізація права власності означає створення цифрових токенів, які представляють частку в активі — у цьому випадку в правах на 8000 біткоїнів. Власники токенів фактично отримують частку в потенційній вартості втрачених монет без необхідності їх фізичного відновлення.

Проєкт скористається майбутнім оновленням мережі, яке прибере 80-байтове обмеження для опкоду OP_RETURN у транзакціях, відкривши можливість додати нові функції.

Запуск токену запланований після жовтня, а ICO відбудеться пізніше цього року. За словами Хауеллса, мета проєкту — створити швидке, масштабоване середовище веб3 для платежів, захищене блокчейном біткоїна і підкріплене 8000 BTC.

Цей випадок демонструє, як розвиток блокчейн-технологій дозволяє знаходити нестандартні рішення навіть для, здавалося б, безнадійних ситуацій з втраченими криптоактивами.