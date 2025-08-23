Українська правда
Ubisoft анонсувала безкоштовне DLC з новим сюжетом до гри Assassin’s Creed Mirage
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
23 серпня, 23:24
Компанія Ubisoft оголосила про вихід нового контенту для гри Assassin’s Creed Mirage, який буде доступний безкоштовно до кінця 2025 року. Про це пише Engadget.

Доповнення включатиме нову сюжетну главу, в якій головний герой Басім вирушить до міста Аль-Ула, розташованого на території сучасної Саудівської Аравії. Події розгортатимуться у IX столітті.

Оновлення також передбачає вдосконалення ігрового процесу як у базовій версії гри, так і в новому контенті. Зокрема, Ubisoft планує покращити механіки відкритого світу та систему стелс-боїв, які були основою ігрового дизайну Mirage.

Розробку доповнення здійснено у партнерстві з компанією Savvy Games Group, що спеціалізується на відеоіграх та кіберспорті й має фінансову підтримку уряду Саудівської Аравії. Ця співпраця стала відома на початку цього року після публікації у французькому виданні Les Echos.

Точна дата виходу доповнення наразі не оголошена.

