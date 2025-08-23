Ubisoft анонсувала безкоштовне DLC з новим сюжетом до гри Assassin’s Creed Mirage

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Ubisoft оголосила про вихід нового контенту для гри Assassin’s Creed Mirage, який буде доступний безкоштовно до кінця 2025 року. Про це пише Engadget.

Доповнення включатиме нову сюжетну главу, в якій головний герой Басім вирушить до міста Аль-Ула, розташованого на території сучасної Саудівської Аравії. Події розгортатимуться у IX столітті.

Assassin's Creed Mirage players, we have a surprise coming your way later this year!



📖 New story chapter & missions set in 9th century AlUla

🎮 Gameplay improvements for the base game and the new location

🎁 All for free



Stay tuned! pic.twitter.com/8CjB3MRvfR — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 23, 2025

Оновлення також передбачає вдосконалення ігрового процесу як у базовій версії гри, так і в новому контенті. Зокрема, Ubisoft планує покращити механіки відкритого світу та систему стелс-боїв, які були основою ігрового дизайну Mirage.

Розробку доповнення здійснено у партнерстві з компанією Savvy Games Group, що спеціалізується на відеоіграх та кіберспорті й має фінансову підтримку уряду Саудівської Аравії. Ця співпраця стала відома на початку цього року після публікації у французькому виданні Les Echos.

Точна дата виходу доповнення наразі не оголошена.