Ubisoft анонсувала безкоштовне DLC з новим сюжетом до гри Assassin’s Creed Mirage

Компанія Ubisoft оголосила про вихід нового контенту для гри Assassin’s Creed Mirage, який буде доступний безкоштовно до кінця 2025 року. Про це пише Engadget.
Доповнення включатиме нову сюжетну главу, в якій головний герой Басім вирушить до міста Аль-Ула, розташованого на території сучасної Саудівської Аравії. Події розгортатимуться у IX столітті.
Оновлення також передбачає вдосконалення ігрового процесу як у базовій версії гри, так і в новому контенті. Зокрема, Ubisoft планує покращити механіки відкритого світу та систему стелс-боїв, які були основою ігрового дизайну Mirage.
Розробку доповнення здійснено у партнерстві з компанією Savvy Games Group, що спеціалізується на відеоіграх та кіберспорті й має фінансову підтримку уряду Саудівської Аравії. Ця співпраця стала відома на початку цього року після публікації у французькому виданні Les Echos.
Точна дата виходу доповнення наразі не оголошена.