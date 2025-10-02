Ubisoft запускає Vantage Studios, яка розроблятиме Assassin's Creed, Far Cry та Rainbow Six

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Ubisoft, вслід за створенням дочірньої компанії спільно з китайською Tencent, що інвестувала у розробника ігор $1,25 мільярда, оголошує про запуск Vantage Studios. Цей новостворений “творчий дім” тепер відповідатиме за три найбільші франшизи компанії: Assassin’s Creed, Far Cry та Rainbow Six.

Vantage Studios очолить Чарлі Гіймо та Крістоф Деренн. Студія займатиметься розвитком та розширенням трьох серій, "спираючись на досвід та експертизу Ubisoft, обмінюючись послугами та технічними ресурсами, а також надаючи розробникам більше практичного контролю над іграми, які вони створюють".

"Vantage Studios об'єднує команди, що розробляють серії Rainbow Six, Assassin's Creed і Far Cry у студіях Ubisoft Montréal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona та Sofia. До складу Vantage Studios входять тисячі досвідчених розробників з усього світу, багато з яких відповідають за створення деяких з найпопулярніших ігор Ubisoft", — йдеться у заяві компанії.

Vantage Studios є лиш першим кроком у поточній трансформації Ubisoft. Надалі французька компанія планує створення додаткових креативних студій та об'єднання брендів й франшиз.

"Метою Vantage Studios та майбутніх креативних студій є сприяння міцнішим та глибшим зв'язкам між розробниками та гравцями. Такий оптимізований підхід забезпечує як вищий рівень автономії для розробників, так і коротший шлях між збором та впровадженням відгуків гравців, водночас пропонуючи переваги досвіду, послуг, інструментів та технологій Ubisoft", — заявляє компанія.