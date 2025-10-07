Ubisoft анонсувала безплатне доповнення Valley of Memory для Assassin’s Creed Mirage

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Ubisoft анонсувала безплатне сюжетне доповнення Valley of Memory для Assassin’s Creed Mirage, яке вийде 18 листопада 2025 року. DLC додасть приблизно шість годин нового контенту, покращення ігрових механік та оновлення для базової гри.

Сюжет Valley of Memory продовжує історію Басіма, який вирушає до міста-оазиса Аль-Ули в пошуках давно зниклого батька. У доповненні з’явиться нова карта, додаткові цілі для вбивств, побічні завдання й контракти. Ubisoft також обіцяє, що в місіях з'явиться варіативність, та гравці зможуть їх проходити по різному.

Однак доповнення викликало суперечки через місце дії — регіон Аль-Ула розташований у сучасній Саудівській Аравії. За даними Engadget, DLC частково стало можливим завдяки партнерству Ubisoft із кіберспортивною групою, яку підтримує саудівський уряд. Раніше працівники компанії висловлювали занепокоєння через зв’язки з державним інвестфондом PIF, який також долучався до великих ігрових угод, зокрема придбання частки EA.