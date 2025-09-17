Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag буде зроблений у стилі останніх RPG-частин серії — Jeux Vidéo Magazine

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag від Ubisoft залишається одним із найгучніших "відкритих секретів" ігрової індустрії. Хоча офіційного анонсу ще досі не було, чутки та витоки з’являються вже кілька років, а глава Ubisoft Ів Гіймо раніше підтверджував, що компанія працює над ремейками ігор серії.

За новою інформацією від Jeux Vidéo Magazine, ремейк "піратської частини" отримає суттєві зміни. Гра буде більше орієнтована на RPG‑елементи, які Ubisoft активно розвиває з часів Assassin’s Creed Origins. У Едварда Кенвея з’являться характеристики спорядження, а сучасні сюжетні вставки повністю приберуть, замінивши їх додатковими пригодами пірата.

Карта залишиться у тих самих межах, але з новими квестами та активностями. Завантаження між морем і сушею зникнуть, а частина контенту, вирізаного ще у 2013 році, повернеться. Очікується, що реліз відбудеться у першій половині 2026 року, ймовірно у березні.

Попри відсутність офіційного підтвердження, Jeux Vidéo Magazine раніше неодноразово точно повідомляв про плани Ubisoft. Наприклад, ще до анонсу Assassin’s Creed Mirage журнал повідомляв, що Ubisoft готує "менший за масштабом" проєкт, який поверне серію до стелс‑коріння.

Якщо хоча б частина витоків підтвердиться, ремейк вийде набагато масштабнішим переосмисленням оригіналу, а не просто візуальним оновленням, і може задати тон майбутнім ремейкам серії.