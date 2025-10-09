Ubisoft скасувала гру Assassin’s Creed про Громадянську війну в США через гостру реакцію на Ясуке

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Ubisoft відмовилась від розробки гри серії Assassin’s Creed, дія якої мала розгортатися під час Громадянської війни у США та періоду Реконструкції після неї. Як повідомляє Game File із посиланням на п’ятьох колишніх і нинішніх співробітників компанії, проєкт скасували у 2024 році через негативну реакцію на темношкірого самурая Ясуке в Assassin’s Creed Shadows і політичну напруженість у США.

За даними джерел, гра розповідала про колишнього раба, який після звільнення переїжджав на захід, приєднувався до Братства асасинів і зрештою повертався до південних штатів, щоб протистояти таким групам, як Ку-клукс-клан.

Some have said about Assassin's Creed games that "DEI kills art" but this might be a case where "anti-DEI" helped kill art



Much more about the game and the context of the decision at the link



Most of the story is paywalled, but you can sample reading it via a free trial. — Stephen Totilo (@stephentotilo) October 8, 2025

Події гри мали відбуватися під час Громадянської війни 1861–1865 років — конфлікту між північними штатами Союзу та південними штатами Конфедерації, які виступали за збереження рабства. Перемога Півночі призвела до скасування рабства, однак період Реконструкції після війни супроводжувався насильством, расовими заворушеннями та відновленням білої переваги на Півдні.

Розробники вважали, що гра могла б мати важливий соціальний меседж, проте керівництво Ubisoft визнало тему занадто суперечливою. Одне з джерел зазначило, що компанія вирішила не ризикувати, оскільки "країна надто нестабільна".

Крім політичних причин, вплинули й фінансові — 2024 рік став складним для Ubisoft через затримки, невдалі релізи та падіння акцій.

До речі, нещодавно в мережі зʼявились подробиці про ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag. Гра вийде у першій половині 2026 року. Проєкт робитиме більший акцент на RPG-елементах, які Ubisoft активно впроваджує ще з виходу Assassin’s Creed Origins.