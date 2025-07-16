Uber та китайська Baidu разом запустять роботаксі в різних країнах світу

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Uber обʼєднується з китайською Baidu, щоб розгорнути тисячі автономних автомобілів по всьому світу. Роботаксі Baidu під брендом Apollo Go стануть доступними через додаток Uber у різних країнах, включно з материковим Китаєм, Азією, Близьким Сходом та іншими регіонами.

Перші спільні запуски очікуються вже до кінця 2025 року в Азії та на Близькому Сході. Користувачі Uber зможуть обирати поїздки на безпілотних автомобілях Baidu. Це має знизити вартість поїздок у нових регіонах і пришвидшити розвиток автономних перевезень.

Baidu вже має флот з понад 1000 безпілотників, що працюють у 15 містах, включаючи Дубай, Абу-Дабі, Пекін, Шанхай і Гуанчжоу. Компанія також поступово розширює свою географію. У травні стало відомо, що вона планує вихід на ринок Європи.

До речі, США в цей список поки не входить. Китайські компанії стикаються з підвищеним контролем з боку американської влади, що фактично блокує доступ на ринок.

Тим часом на ринку США активно зростає конкуренція серед локальних компаній. Зокрема, Waymo (дочірня компанія Alphabet) вже запущена в кількох містах у співпраці з Uber. Свій автономний сервіс також розвиває Zoox, який належить Amazon. Крім того, Tesla нещодавно розпочала тестування власного роботаксі в Остіні, Техас.