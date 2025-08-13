Українська правда
Велика Британія закликає громадян видаляти файли задля економії води

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
13 серпня, 00:53
На тлі серйозної посухи у Великій Британії Національна група з питань посухи оприлюднила незвичні рекомендації для населення — серед них заклик видаляти старі електронні листи та фотографії. За словами представників Агентства з охорони довкілля, такі дії можуть сприяти зменшенню навантаження на дата-центри, які споживають значні обсяги води для охолодження серверів. Про це пише The Verge.

У пресрелізі зазначено, що навіть прості щоденні звички — як-от вимкнення крана чи видалення старих електронних листів — можуть допомогти знизити загальне споживання води та зберегти екосистеми. Водночас точні обсяги води, які можна зекономити завдяки видаленню файлів, не були названі.

Дата-центри, особливо ті, що використовують традиційні методи охолодження, можуть витрачати близько 26 мільйонів літрів води щороку. Великі технологічні компанії, зокрема Microsoft, вже експериментують з альтернативними рішеннями — наприклад, зануренням серверів у рідину або розміщенням їх на морському дні.

Виробництво електроенергії для потужних дата-центрів також потребує значних обсягів води, оскільки теплові та ядерні електростанції використовують її для охолодження систем і перетворення пари на механічну енергію, що обертає турбіни.

Посуха у Великій Британії продовжується вже пів року. Серпень приніс четверту хвилю спеки, а період з лютого по липень став найсухішим з 1976 року. П’ять регіонів офіційно оголосили про посуху, ще шість — переживають тривалу нестачу опадів. За даними групи, після інформаційної кампанії у районі Севен-Трент споживання води зменшилося на 20% від піку 11 липня.

Наука Екологія Велика Британія
