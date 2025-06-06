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У травні 2025 року імпорт вживаних авто в Україну зріс на 14%, Volkswagen Golf продовжує лідирувати

У травні 2025 року імпорт вживаних авто в Україну зріс на 14%, Volkswagen Golf продовжує лідирувати
Volkswagen Golf
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
6 червня, 09:00
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У травні 2025 року автопарк України поповнився понад 22 000 вживаних легкових авто, які були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Попит на такі машини зріс на 14% у порівнянні з травнем 2024-го.

Найбільшу частку серед ввезених авто зайняли бензинові – 48%. На другому місці опинилися електромобілі (22%), далі йдуть дизельні (21%), гібриди (6%) та авто з газобалонним обладнанням (3%).

Найпопулярнішим автомобілем місяця вкотре став Volkswagen Golf – українці оформили 1131 такий автомобіль. До десятки найпопулярніших моделей також увійшли:

  • Renault Megane – 815 од.
  • Skoda Octavia – 748 од.
  • Volkswagen Tiguan – 640 од.
  • Audi Q5 – 583 од.
  • Nissan Rogue – 562 од.
  • Tesla Model Y – 544 од.
  • Nissan Leaf – 515 од.
  • Volkswagen Passat – 471 од.
  • Tesla Model 3 – 467 од.

Середній вік вживаних авто, що отримали українські номери в травні, склав 9,3 року.

До речі, з початку 2025 року українці вже імпортували 93,4 тис. вживаних легкових авто — лише на 1% менше, ніж за аналогічний період торік.

Нагадаємо, Укравтопром нещодавно також розповів, що у травні 2025 року в Україні було продано 1257 нових електромобілів на акумуляторних батареях (BEV), що на 93% більше, ніж у травні 2024-го.

Авто Україна
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