Українці у травні 2025 року придбали з Китаю 1580 авто, 85% з них — електромобілі

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У травні 2025 року українці придбали 1580 легкових автомобілів, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості придбаних авто:

1335 одиниць — нові (+92% у порівнянні з травнем 2024);

— (+92% у порівнянні з травнем 2024); 245 одиниць — вживані (+5%).

Переважна більшість куплених автомобілів — електромобілі, які склали 85% від усіх легковиків китайського походження.

Топ-5 нових моделей:

1. VW ID.UNYX – 254 од.

2. BYD Song Plus – 216 од.

3. HONDA eNS1 – 188 од.

4. BYD Sea Lion 07 – 61 од.

5. ZEEKR 7X – 55 од.

Топ-5 вживаних моделей:

1. ZEEKR 001 – 26 од.

2. BUICK Envision – 19 од.

3. VW ID.UNYX – 18 од.

4. AUDI Q4 e-tron – 17 од.

5. MG ZS – 15 од.

Нагадаємо, нещодавно Укравтопром також повідомив, що у травні 2025 року українці придбали понад 3000 гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Це на 43% більше, ніж за аналогічний період торік.