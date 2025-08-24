У Таїланді затримано громадянина Південної Кореї, який підозрюється у відмиванні $50 млн через криптовалюту

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

У столиці Таїланду, Бангкоку, поліція затримала громадянина Південної Кореї, відомого як Хань, якого підозрюють у причетності до масштабної схеми шахрайства з криптовалютою. Про це пише Gizmodo.

За даними тайських правоохоронців, Хань був одним із ключових учасників мережі фальшивих кол-центрів, що обіцяли своїм інвесторам прибутки від 30% до 50%. Спочатку жертвам виплачували невеликі суми, щоб викликати довіру, а згодом вводили обмеження на виведення коштів.

Протягом трьох місяців Хань нібито накопичив $47,3 млн у стейблкоїнах Tether, прив’язаних до курсу долара США. Ці кошти він використав для купівлі золотих зливків вагою понад 10 кг кожен. Вартість окремих транзакцій перевищувала $1 млн. За словами поліції, золото слугувало засобом конвертації цифрових активів у фізичний товар, який можна було переміщувати через кордони без виявлення.

Після надходження скарг від потерпілих, у лютому тайський кримінальний суд видав ордер на арешт Ханя та його спільників. Загалом у справі затримано 11 осіб. Ханя заарештували в аеропорту Бангкока "Суварнабхумі", йому інкримінують шахрайство, видавання себе за іншу особу, кіберзлочини, відмивання коштів та участь у злочинному угрупованні.

За даними аналітичної компанії TRM Labs, у 2024 році жертви криптозлочинів у світі втратили $10,7 млрд. Експерти наголошують, що анонімність і миттєвість криптопереказів сприяють поширенню транснаціональних схем шахрайства.