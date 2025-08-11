У липні 2025 року українці придбали на 47% більше електромобілів, ніж торік — Укравтопром

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

У липні український автопарк поповнили понад 7000 електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром. Це на 47% більше, ніж за аналогічний місяць торік.

Більшість із них — легкові авто (6849 од.), з яких 1587 були новими (+62%), а 5262 – уживаними (+42%). Серед 176 комерційних електромобілів лише 20 були новими (торік у липні — 6 зі 103 од.).

ТОП-5 нових електромобілів липня:

1. BYD Song Plus EV – 384 од.

2. Honda eNS1 – 206 од.

3. Volkswagen ID.UNYX – 131 од.

4. Zeekr 7X – 104 од.

5. Audi Q4 e-tron – 89 од.

ТОП-5 вживаних електромобілів, імпортованих у липні:

1. Tesla Model Y – 733 од.

2. Tesla Model 3 – 567 од.

3. Nissan Leaf – 522 од.

4. Kia Niro EV – 265 од.

5. Hyundai Kona Electric – 226 од.

Експерти зазначають, що стрімке зростання продажів пов’язане як зі збільшенням пропозиції нових моделей, так і з активним імпортом уживаних авто з-за кордону.