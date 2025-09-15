Китайські вчені створили "ДНК-касету" для зберігання величезної кількості даних протягом тисяч років

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Дослідники розробили експериментальну "ДНК-касету" для вирішення глобальної кризи зберігання даних, адже створення даних випереджає можливості їх зберігання.

Як повідомляє Interesting Engineering, ця технологія використовує високу щільність ДНК для зберігання величезної кількості даних у крихітному, довговічному форматі.

"ДНК-касета забезпечує стратегію швидкого, компактного та масштабного зберігання холодних чи теплих даних на основі ДНК", — розповіли дослідники з Південного університету науки та технологій Китаю у статті в Science Advances від 10 вересня.

Цей підхід пропонує потенційну альтернативу стандартним серверам та жорстким дискам. Зазначається, що ДНК людської клітини теоретично може зберігати дані обсягом 3,2 гігабайта, що еквівалентно 6000 книг, 1000 пісень або двом фільмам.

Схема ДНК-касети та ДНК-касетного накопичувача

Нове дослідження пропонує рішення, яке запозичує ностальгічну ідею з 80-х і 90-х років: касета з ДНК, яка зберігає дані так само, як старі аудіокасети зберігають музику.

Повідомляється, що фізична стрічка була розроблена з суміші поліестеру та нейлону. Після цього на її поверхні були надруковані візерунки штрих-кодів, створюючи мільйони крихітних, адресних секцій — як окремі папки на комп'ютері. Цей інноваційний дизайн може дозволити швидко знаходити саме ті дані, які потрібні.

Цифрові дані перетворюються в послідовність ДНК (використовуючи базиси A, C, G та T як код), а потім зберігаються на стрічці. Код ДНК працює подібно до двійкового коду комп'ютера. На стрічку наноситься захисний кристалічний шар, що запобігає деградації. Це гарантує, що ДНК може зберігатися сотні і тисячі років без електрики.

Видання також відмітило, що команда вчених успішно продемонструвала здатність системи швидко зберігати та отримувати цифрові зображення, довівши її функціональність для швидкого зберігання великомасштабних даних.

За даними Popular Science, одна 328-футова касета з ДНК може вмістити понад 3 мільярди пісень, що значно перевищує ємність традиційної касети.

Очікується, що прототип пристрою матиме "36 петабайт" даних — це дорівнює ємності "36 000 жорстких дисків". У разі успіху технологія "ДНК-касет" може забезпечити масштабоване рішення для центрів обробки даних, пропонуючи більш ефективний та сталий спосіб зберігання величезних обсягів даних без значних енерговитрат.

Як ми писали раніше, 45,6% дата-центрів світу знаходиться в США. У 2030 році вони будуть споживати 8% електроенергії країни. Згідно з даними Statista на березень 2024 року, у світі працює 11 800 дата-центрів, більшість з яких, 45,6% — у США. Друге і третє місця суттєво відстають, в Німеччині та Великій Британії лише по 4,4% світового "парку" дата-центрів. В Україні Statista нарахувала лише 58 дата-центрів, але наша країна знаходиться на досить високому 25 місці у світі.

