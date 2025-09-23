Facebook інтегрує штучний інтелект у свій сервіс для знайомств

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Meta оголосила про запуск нового інструмента в сервісі знайомств Facebook Dating — чат-бота на основі штучного інтелекту, який допомагатиме користувачам у пошуку партнерів. Про це пише TechCrunch.

За словами компанії, асистент може уточнювати параметри пошуку, наприклад, знаходити "дівчину з Брукліна, яка працює в технологічній сфері", або ж допомагати користувачам покращувати власний профіль.

Окрім цього, у сервісі з’явилася функція Meet Cute, яка щотижня пропонує одне "несподіване співпадіння", сформоване алгоритмом. Meta пояснює, що ця опція має зменшити втому від постійних свайпів.

Як повідомили в компанії, за останній рік кількість збігів у Facebook Dating серед користувачів віком від 18 до 29 років зросла на 10%. Це при тому, що кожного місяця сотні тисяч людей у цій віковій категорії створюють нові профілі у сервісі. Водночас аудиторія Facebook Dating залишається все ще значно меншою за конкурентів. До прикладу Tinder має близько 50 млн активних користувачів щодня.

Використання штучного інтелекту вже стало стандартом у багатьох додатках для знайомств. Match Group, яка володіє Tinder, Hinge та OKCupid, минулого року уклала партнерство з OpenAI та інвестувала понад $20 млн у розвиток ШІ-функцій. Серед них — автоматичний підбір фотографій для профілю та алгоритмічне підбирання пар. У Hinge також доступна опція, що дає змогу покращувати відповіді на запитання профілю за допомогою ШІ.

Подібні інструменти впроваджує і сервіс Bumble. Засновниця компанії Вітні Вулф Херд навіть припустила, що в майбутньому користувачі можуть мати персональних "ШІ-консьєржів", які взаємодіятимуть між собою для визначення сумісності людей.

Таким чином, Meta приєднується до загальної тенденції інтеграції штучного інтелекту у сервіси знайомств, намагаючись посилити позиції Facebook Dating на ринку.