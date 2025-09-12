Claude AI від Anthropic навчився автоматично запам’ятовувати попередні чати

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Anthropic розширює можливості свого бота Claude AI, додаючи функцію автоматичної пам’яті. Відтепер він може запам’ятовувати деталі попередніх розмов без нагадування. Поки що ця можливість доступна лише для користувачів тарифів Team та Enterprise. Це дозволяє Claude враховувати уподобання людини, контекст проєкту та ключові пріоритети у відповідях.

Раніше платні користувачі могли самостійно просити Claude пам’ятати чати, але тепер бот робитиме це автоматично. Основний акцент робиться на робочих аспектах, таких як процеси команд або потреби клієнтів. При цьому Anthropic підкреслює, що пам’ять є повністю опційною.

Користувачі можуть переглядати та редагувати збережені дані через меню налаштувань. Claude коригуватиме свої "спогади" залежно від того, на що звернути увагу чи що ігнорувати. Подібні функції вже доступні у чатботів OpenAI та Google.

Окрім цього, Anthropic запровадила інкогніто-чати для всіх користувачів. У такому режимі розмови не зберігаються в історії й не впливають на майбутні відповіді. Це робить взаємодію зі ШІ більш контрольованою та приватною.

Нагадаємо, нещодавно Anthropic завершила новий раунд фінансування, залучивши $13 млрд і піднявши свою оцінку до $183 млрд. Це зробило стартап одним із найдорожчих у світі.