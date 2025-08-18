Китайська компанія у 2026 році представить робота, який зможе виношувати та народжувати людських дітей

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

На Всесвітній конференції робототехніки китайська компанія Kaiwa Technology оголосила про розробку робота-гуманоїда, здатного виношувати людський плід до народження у визначний термін. Про це пише портал Interesting Engineering.

За словами засновника компанії, докторa Чжана Ціфена, пристрій матиме штучну матку, розташовану в черевній порожнині гуманоїда, де плід розвиватиметься у синтетичному амніотичному середовищі. Живлення надходитиме через спеціальну трубку.

Розробники стверджують, що технологія вже перебуває на "зрілому етапі", а перша модель такого робота може з’явитися вже у 2026 році. Орієнтовна вартість пристрою — $14 тисяч. Компанія позиціонує проєкт, як альтернативу для пар або окремих осіб, які прагнуть уникнути біологічної вагітності.

Однак медичні експерти критикують ініціативу через відсутність технічних деталей, зокрема щодо етапів запліднення, імплантації ембріона та процесу пологів. Також висловлюються занепокоєння щодо неможливості відтворення гормонального фону матері та формування емоційного зв’язку з дитиною.

Попри критику, деякі прихильники ідеї вважають її потенційним способом уникнення стресового навантаження та ризиків, пов’язаних з вагітністю.

Kaiwa Technology повідомила, що вже веде переговори з регуляторними органами щодо юридичних аспектів реалізації проєкту.