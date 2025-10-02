Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Amazon призупиняє повітряну доставку після аварії двох дронів

Amazon призупиняє повітряну доставку після аварії двох дронів
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
2 жовтня, 17:20
0

Amazon призупиняє свою службу доставки повітрям Prime Air після того, як два дрони MK30 врізалися у кран у США у місті Толлісоні, штат Аризона. Про це повідомляє AZFamily.

Згідно зі свідченнями очевидців, зіткнення сталися з різницею у кілька хвилин. Розслідування поліції та пожежників показало, що два дрони летіли на північний схід один до одного, коли обидва врізалися у довгий кран, який використовувався для робіт на даху на підприємстві.

Поліція також заявила, що один з дронів Amazon впав на землю на тій самій парковці біля крана, у той час, як другий ще долетів до стоянки іншого підприємства. Повідомлень про постраждалих немає.

Джерела повідомляють, що операції з використанням дронів Prime Air наразі призупинені. Незрозуміло, коли вони відновляться.

"Нам відомо про інцидент за участю двох дронів Prime Air у місті Толлісон, штат Аризона. Наразі ми співпрацюємо з відповідними органами влади для розслідування цього випадку", — заявив речник Amazon.

Також читайте: У Китаї зіткнулися два літальні апарати Xpeng Aeroht. 

Технології Дрони Amazon
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень