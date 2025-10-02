Amazon призупиняє повітряну доставку після аварії двох дронів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Amazon призупиняє свою службу доставки повітрям Prime Air після того, як два дрони MK30 врізалися у кран у США у місті Толлісоні, штат Аризона. Про це повідомляє AZFamily.

Згідно зі свідченнями очевидців, зіткнення сталися з різницею у кілька хвилин. Розслідування поліції та пожежників показало, що два дрони летіли на північний схід один до одного, коли обидва врізалися у довгий кран, який використовувався для робіт на даху на підприємстві.

Поліція також заявила, що один з дронів Amazon впав на землю на тій самій парковці біля крана, у той час, як другий ще долетів до стоянки іншого підприємства. Повідомлень про постраждалих немає.

Джерела повідомляють, що операції з використанням дронів Prime Air наразі призупинені. Незрозуміло, коли вони відновляться.

"Нам відомо про інцидент за участю двох дронів Prime Air у місті Толлісон, штат Аризона. Наразі ми співпрацюємо з відповідними органами влади для розслідування цього випадку", — заявив речник Amazon.

