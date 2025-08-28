Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка

TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
28 серпня, 22:19
0

Компанія TSMC, найбільший у світі виробник напівпровідників, готується до спорудження першого заводу з виробництва чипів за технологією 1,4 нанометра. За даними Economic News Daily, будівництво розпочнеться раніше запланованого терміну — вже в жовтні 2025 року. Початкові інвестиції можуть сягнути 1,5 трильйона тайванських доларів, що еквівалентно приблизно $49 млрд.

Новий об’єкт, під назвою "Fab 25", буде розташований у Центральному науковому парку Тайваню поблизу міста Тайчжун. На території комплексу планується зведення чотирьох виробничих ліній. Перший завод має розпочати пробне виробництво до кінця 2027 року. Повномасштабний запуск очікується у другій половині 2028 року.

TSMC вже повідомила своїх постачальників про необхідність пришвидшення поставок обладнання для запуску нового техпроцесу. Очікується, що 1,4-нм технологія забезпечить приріст продуктивності на 15% та зменшення енергоспоживання на 30% порівняно з попередніми поколіннями.

Компанія також вже планує перехід до ще більш передової 1-нм літографії, однак терміни її впровадження наразі не уточнюються.

За даними WccfTech, вартість виробництва пластин за новим техпроцесом буде суттєво вищою: орієнтовна ціна однієї 1,4-нм пластини становитиме близько $45 тис., що значно перевищує поточну вартість 2-нм пластин — $30 тис.

Бізнес Напівпровідники TSMC Чипи
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні