TSMC представила мед власного виробництва як результат екологічних змін на фабриках у Тайвані

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

На виставці Asia Pacific Sustainability Expo 2025 компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) продемонструвала мед під брендом "Ji Mi", виготовлений бджолами, що мешкають поблизу її виробничих об’єктів у Тайвані. Про це пише WccfTech з посиланням на Liberty Times. Проєкт реалізовано у співпраці з місцевими пасічниками та університетом Тунхай.

За словами представників компанії, ініціатива стала можливою завдяки екологічним заходам, спрямованим на збереження природного середовища навколо фабрик. Компанія, як найбільший у світі виробник напівпровідників, споживає значні обсяги природних ресурсів, зокрема води та землі, і заявляє про відповідальність за мінімізацію впливу на місцеву екосистему. TSMC повідомила, що завдяки впровадженню "зелених" технологій вдалося відновити популяції деяких зникаючих видів тварин та рослин у районах поблизу виробництв.

Особливу увагу приділено водним ресурсам, які є критично важливими для технологічних процесів, таких як літографія, травлення, осадження та полірування пластин. Компанія зазначає, що нині рівень повторного використання води на 12-дюймових фабриках досягає 90%. Крім того, до 2030 року планується збільшити частку заміщення свіжої води переробленою до 30%.

Презентація меду стала публічною демонстрацією результатів цих екологічних програм. Продукт представлений у кількох видах, що відрізняються смаком, і символізує відновлення природного балансу в промислових зонах, де розташовані виробничі потужності TSMC.