TSMC представила мед власного виробництва як результат екологічних змін на фабриках у Тайвані

Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
14 вересня, 21:57
На виставці Asia Pacific Sustainability Expo 2025 компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) продемонструвала мед під брендом "Ji Mi", виготовлений бджолами, що мешкають поблизу її виробничих об’єктів у Тайвані. Про це пише WccfTech з посиланням на Liberty Times. Проєкт реалізовано у співпраці з місцевими пасічниками та університетом Тунхай.

За словами представників компанії, ініціатива стала можливою завдяки екологічним заходам, спрямованим на збереження природного середовища навколо фабрик. Компанія, як найбільший у світі виробник напівпровідників, споживає значні обсяги природних ресурсів, зокрема води та землі, і заявляє про відповідальність за мінімізацію впливу на місцеву екосистему. TSMC повідомила, що завдяки впровадженню "зелених" технологій вдалося відновити популяції деяких зникаючих видів тварин та рослин у районах поблизу виробництв.

Особливу увагу приділено водним ресурсам, які є критично важливими для технологічних процесів, таких як літографія, травлення, осадження та полірування пластин. Компанія зазначає, що нині рівень повторного використання води на 12-дюймових фабриках досягає 90%. Крім того, до 2030 року планується збільшити частку заміщення свіжої води переробленою до 30%.

Презентація меду стала публічною демонстрацією результатів цих екологічних програм. Продукт представлений у кількох видах, що відрізняються смаком, і символізує відновлення природного балансу в промислових зонах, де розташовані виробничі потужності TSMC.

Технології TSMC
