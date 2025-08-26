Українська правда
Трамп може запровадити санкції проти чиновників ЄС через закон про цифрові послуги — Reuters

Donald Trump Дональд Трамп Президент США
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
26 серпня, 13:33
0

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість санкцій проти чиновників ЄС або держав-членів, відповідальних за виконання закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), повідомили джерела Reuters. У США вважають, що нові правила обмежують свободу слова американців та створюють витрати для американських технологічних компаній.

Поки остаточне рішення не ухвалене, можливі заходи можуть включати обмеження на видачу віз. Наразі не уточнюють, які саме чиновники потраплять під санкції. Раніше держсекретар Марко Рубіо доручив дипломатам США вести кампанію проти DSA, щоб закон було змінено або скасовано.

DSA покликана зробити інтернет безпечнішим, зокрема змушуючи технологічні компанії боротися з незаконним контентом, включно з мовою ворожнечі та матеріалами сексуального насильства над дітьми. У ЄС заперечують звинувачення у цензурі та наголошують на захисті свободи слова та інформації.

Крім цього, Трамп також погрожує країнам із цифровим оподаткуванням додатковими митами та обмеженнями на експорт американських технологій, якщо ці закони не буде скасовано. В адміністрації зазначають, що дії ЄС сприймаються як спроба обмежити консервативні голоси, а не лише як регулювання ринку.

Технології ЄС США DSA
