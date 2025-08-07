Трамп закликає генерального директора Intel піти у відставку через зв'язки з Китаєм

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Президент США вимагає, аби призначений цього року головний виконавчий директор Intel негайно пішов зі своєї посади через зв'язки з Китаєм. У своїй заяві у Truth Social він сказав, що "іншого розв'язання цієї проблеми немає".

Трохи раніше Reuters повідомляло, що сенатор-республіканець США Том Коттон надіслав листа голові правління компанії Intel з питаннями щодо зв'язків генерального директора Ліп-Бу Тана з китайськими фірмами та нещодавньої кримінальної справи, пов'язаної з його колишньою компанією Cadence Design.

Ще у квітні з'являлися повідомлення, що призначений у березні гендиректор має великі інвестиції у китайські технологічні компанії. Загалом Тан керував понад 40 компаніями у Китаї та мав частки у понад 600 підприємствах загальною вартістю не менше $200 млн.

Серед компаній, до яких причетний Ліп-Бу Тан, були й фірми, що мають зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю (НВАК) та іншими урядовими структурами.

"Intel зобов’язана бути відповідальним розпорядником коштів американських платників податків та дотримуватися чинних правил безпеки", — йдеться у листі Коттона. "Зв’язки пана Тана викликають питання щодо здатності Intel виконувати ці зобов’язання.

Після заяви Трампа акції Intel впали майже на 5% на передринкових торгах.