Трамп погрожує 100% митами на чипи для тих компаній, які не інвестуватимуть в США

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Президент США Дональд Трамп анонсував 100% мита на чипи та напівпровідники, але з суттєвим винятком для компаній, які інвестують у виробництво в Америці. Заява прозвучала під час пресконференції з Apple, яка анонсувала $100 мільярдів інвестицій у виробництво в США. Про це пише The Verge.

"Ми введемо дуже великі мита на чипи та напівпровідники, але хороша новина для компаній як Apple — якщо ви будуєте в США або взяли зобов'язання будувати в Сполучених Штатах без сумніву, плати не буде", — заявив Трамп.

Президент підкреслив, що навіть зобов'язання інвестувати в американське виробництво може бути достатнім для уникнення мит.

"Якщо ви будуєте в США, плати немає, навіть якщо ви ще тільки будуєте, а не виробляєте. Якщо ви взяли зобов'язання будувати або перебуваєте в процесі будівництва, як багато хто, мита не буде", — пояснив він.

Складно визначити, на які саме компанії вплинуть нові мита, оскільки більшість великих виробників чипів уже мають принаймні мінімальні зобов'язання щодо виробництва в США. Тайванська TSMC, яка виробляє переважну більшість передових чипів і раніше критикувалася Трампом, ще в березні анонсувала інвестиції в $100 мільярдів у американське виробництво.

Можливо, Трамп погрожує митами виробникам продуктів, які використовують чипи, а не самим виробникам напівпровідників. Apple, зокрема, не є виробником чипів у прямому сенсі — компанія розробляє власні процесори, але покладається на TSMC для їх виготовлення.

Існує також ймовірність, що Трамп взагалі не введе це конкретне мито. Раніше, після анонсів мит на чипи у січні та лютому, адміністрація так і не ввела їх у квітні. Трамп не вказав, коли можуть набути чинності нові мита на чипи.

У липні генеральний директор AMD Ліза Су повідомила, що чіпи TSMC американського виробництва коштуватимуть компанії на 5-20% дорожче порівняно з виробленими за кордоном. Це демонструє реальні витрати переміщення виробництва напівпровідників до США.