Трамп більше не погрожує Tesla, SpaceX та іншим компаніям Маска, але вже їм нашкодив

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Стосунки між Дональдом Трампом та найбагатшою людиною світу Ілоном Маском нагадують Американські гірки. В один момент президент США погрожує, що прибере всі субсидії компаній Маска, а тепер, як пише The Register, каже, що Tesla та SpaceX повинні "процвітати".

У новому пості в Truth Social, Трамп заперечив заяви, що він ніби то хоче знищити компанії Маска, забравши деякі, якщо не всі субсидії, що Tesla та SpaceX отримують від уряду США. Натомість президент США хоче, аби Маск та весь його бізнес процвітали.

Попри такі заяви, Трамп все ж нашкодив єдиному публічному бізнесу мільярдера — Tesla. Республіканці у конгресі скасували значні субсидії на електромобілі в останньому законопроєкті про узгодження бюджету, які значно допомагали продажам електромобілів.

Це відобразилося на значному падінні вартості акцій Tesla, а також на одних з найгірших квартальних результатів. Виторг виробника електромобілів за останні три місяці зменшився на 12% у порівнянні з тим самим періодом 2024 року й склав $22,5 мільярда, у той час, як прибуток впав на 16% — до $1,17 млрд.