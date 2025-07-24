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Трамп підписав AI Action Plan для прискорення розвитку штучного інтелекту

Трамп підписав AI Action Plan для прискорення розвитку штучного інтелекту
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
24 липня, 12:43
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Президент США Дональд Трамп підписав виконавчі укази, що запускають AI Action Plan — комплексну стратегію розвитку штучного інтелекту та ШІ-інфраструктури. План передбачає дерегуляцію галузі, спрощення дозвільних процедур і перегляд екологічних стандартів для пришвидшення будівництва дата-центрів. Про це пише Bloomberg.

Трамп заявив, що США мають "робити все можливе, щоб залишатися лідером у сфері ШІ", підкресливши важливість створення єдиних федеральних стандартів замість різних правил у кожному штаті.

Документ зобов’язує уряд працювати лише з тими компаніями, чиї LLM будуть "нейтральними та вільними від ідеологічних упереджень". План виключає вимоги попередньої адміністрації Байдена, пов’язані з безпековими перевірками ШІ-моделей та звітністю про ризики. Також у ньому зазначено необхідність інвестувати у перекваліфікацію працівників, щоб допомогти їм адаптуватися до змін на ринку праці через автоматизацію та нові технології.

AI Action Plan передбачає посилення експорту американських ШІ-рішень і контролю за технологіями, які можуть потрапити до суперників США, насамперед Китаю. У документі йдеться про збір пропозицій від індустрії щодо комплексних пакетів апаратного та програмного забезпечення, моделей і додатків, що пропонуватимуться союзникам через державні програми фінансування. Раніше адміністрація Трампа вже пом’якшила обмеження на продаж чипів NVIDIA та AMD у Китай у рамках нової торгівельної угоди, яка дозволяє експорт "четвертого за потужністю" покоління чипів H20, щоб утримати китайських розробників у межах американської технологічної екосистеми.

Окрему увагу план приділяє енергопостачанню для дата-центрів, що є критично важливим для масштабування інфраструктури. Документ пропонує стабілізувати енергомережу та інвестувати в додаткові джерела енергії, включно з ядерною та геотермальною генерацією. Трамп наголосив, що США "використовуватимуть усі доступні джерела енергії — газ, нафту та вугілля", аби забезпечити національну безпеку та конкурентоспроможність країни у глобальній гонці ШІ.

AI Action Plan став найбільшою технологічною ініціативою адміністрації Трампа з моменту його повернення до влади. Президент заявив, що перемога у сфері ШІ стане для США викликом, "подібним до початку космічної ери", та вимагатиме максимальної мобілізації наукового і промислового потенціалу країни.

Технології Штучний інтелект США
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