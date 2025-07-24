Трамп підписав AI Action Plan для прискорення розвитку штучного інтелекту

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчі укази, що запускають AI Action Plan — комплексну стратегію розвитку штучного інтелекту та ШІ-інфраструктури. План передбачає дерегуляцію галузі, спрощення дозвільних процедур і перегляд екологічних стандартів для пришвидшення будівництва дата-центрів. Про це пише Bloomberg.

Трамп заявив, що США мають "робити все можливе, щоб залишатися лідером у сфері ШІ", підкресливши важливість створення єдиних федеральних стандартів замість різних правил у кожному штаті.

Документ зобов’язує уряд працювати лише з тими компаніями, чиї LLM будуть "нейтральними та вільними від ідеологічних упереджень". План виключає вимоги попередньої адміністрації Байдена, пов’язані з безпековими перевірками ШІ-моделей та звітністю про ризики. Також у ньому зазначено необхідність інвестувати у перекваліфікацію працівників, щоб допомогти їм адаптуватися до змін на ринку праці через автоматизацію та нові технології.

AI Action Plan передбачає посилення експорту американських ШІ-рішень і контролю за технологіями, які можуть потрапити до суперників США, насамперед Китаю. У документі йдеться про збір пропозицій від індустрії щодо комплексних пакетів апаратного та програмного забезпечення, моделей і додатків, що пропонуватимуться союзникам через державні програми фінансування. Раніше адміністрація Трампа вже пом’якшила обмеження на продаж чипів NVIDIA та AMD у Китай у рамках нової торгівельної угоди, яка дозволяє експорт "четвертого за потужністю" покоління чипів H20, щоб утримати китайських розробників у межах американської технологічної екосистеми.

Окрему увагу план приділяє енергопостачанню для дата-центрів, що є критично важливим для масштабування інфраструктури. Документ пропонує стабілізувати енергомережу та інвестувати в додаткові джерела енергії, включно з ядерною та геотермальною генерацією. Трамп наголосив, що США "використовуватимуть усі доступні джерела енергії — газ, нафту та вугілля", аби забезпечити національну безпеку та конкурентоспроможність країни у глобальній гонці ШІ.

AI Action Plan став найбільшою технологічною ініціативою адміністрації Трампа з моменту його повернення до влади. Президент заявив, що перемога у сфері ШІ стане для США викликом, "подібним до початку космічної ери", та вимагатиме максимальної мобілізації наукового і промислового потенціалу країни.