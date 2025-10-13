Дональд Трамп є одним з найбільших власників Bitcoin у світі

Хоча криптовалюта Дональд Трамп не вказана у фінансовій декларації президента США, він володіє великою кількістю Bitcoin — приблизно на $870 мільйонів. Це робить його одним із найбільших інвесторів у криптовалюту у світі, повідомляє Forbes.

Дональд Трамп володіє криптовалютою опосередковано через свої частки в компаніях Truth Social та Trump Media and Technology Group. На початку 2025 року Trump Media перейшла на Bitcoin, а у травні залучила $2,3 млрд, взявши на себе значні борги. У липні компанія купила Bitcoin на $2 млрд. Хоча продаж акцій зменшив частку Трампа з 52% до 31%, зростання вартості Bitcoin на 6% забезпечило йому приблизно $870 млн у криптовалюті.

Окрім Дональда Трампа, лише кілька мільярдерів володіють більшою кількістю Bitcoin. Брати Вінклвосси можуть мати понад $8 млрд, якщо не продавали монети за останні роки. Піонер стратегії казначейського інвестування у Bitcoin Майкл Сейлор володіє близько $5 млрд. Інвестор Тім Дрейпер, який у 2014 році придбав монети, вилучені у Silk Road, має Bitcoin на приблизно $3,6 млрд. Ще один інвестор, Метью Розак, володіє криптовалютою на близько $1 млрд.

Найцікавіше у цьому те, що ще під час свого першого терміну Дональд Трамп взагалі не хотів мати справ з криптовалютами, проте цього року президент США кардинально змінив свою стратегію. У лютому 2025 року компанія World Liberty Financial, де Трамп має велику частку, оголосила про створення стратегічного резерву токенів, що покликаний підтримувати Bitcoin, Ethereum та інші. Трохи пізніше, у червні, Trump Media та Technology Grup подали заявку про запуск біржового фонду.

Ба більше, Дональд Трамп випустив власний мемкоїн — $TRUMP, який, проте, швидко втратив більшу частину своєї вартості. Попри це, статки президента США влітку 2025 року зросли на $620 мільйонів.

Окрім цього, багато рішень Дональда Трампа тепер прямо впливають на ціну Bitcoin та інших криптовалют. Так, за повідомленням Reuters, кілька днів тому через загострення торгівельного конфлікту між США та Китаєм, ініційованого Трампом, Bitcoin впав на 8,4%, опустившись до $104 782.