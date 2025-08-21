Українська правда
Смартфон компанії Трампа показали на новому зображенні — він повністю копіює Samsung Galaxy S25 Ultra

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
21 серпня, 12:46
У червні 2025 року родина президента США Дональда Трампа запустила компанію Trump Mobile з власним мобільним сервісом та смартфоном, який рекламували як "зроблений у США". Однак цю позначку швидко видалили через схожість пристрою з китайськими моделями та припущення аналітиків, що його насправді виготовлятимуть у Китаї.

На цьому історія не закінчилася, адже як пише PCMag, Trump Mobile опублікувала нове зображення смартфона, яке цікаве з двох причин. Перша причина полягає у тому, що новий рендер абсолютно не схожий на те, що компанія показувала під час оригінального анонсу. Єдине спільне, що мають обидва пристрої, це логотип з назвою смартфона — T1.

Друга причина — це неймовірна схожість Trump Mobile T1 з флагманом Samsung Galaxy S25 Ultra у чохлі. iFixit, компанія що займається створенням інструментів та інструкцій для ремонту, каже, що компанія Трампа ймовірно взяла стандартне фото S25 або S24 Ultra з чохлом Spigen Thin Fit та прифотошопила свій колір і логотип.

Підтвердженням цьому слугує досить помітний логотип Spigen на американському прапорі. Trump Mobile відмовилася надавати коментарі щодо нового зображення.

У будь-якому разі, як виглядатиме смартфон Трампа під час релізу й чи вийде він на ринок взагалі, поки невідомо. Хоч Trump Mobile і видалила з сайту позначку "зроблений у США", компанія досі рекламує T1 як повністю американський смартфон. До того ж на сайті досі відкрите попереднє замовлення на пристрій за $499, а реліз очікується "пізніше цього року", хоч раніше повідомляли про вихід пристрою у вересні.

