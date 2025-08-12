Українська правда
Усі розділи
Укр
Підтримати УП
Межа Новини

Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel

Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
12 серпня, 10:33
0

7 серпня 2025 року президент США закликав Ліп-Бу Тана, генерального директора Intel, покинути свій пост. Проте менш ніж за тиждень Дональд Трамп кардинально змінив свою думку і почав захоплюватися історією керівника.

У новому дописі у Truth Social Трамп написав, що мав зустріч з Ліп-Бу Таном разом з Міністром торгівлі Говардом Лутніком та Міністром фінансів Скоттом Бессентом.

"Ця зустріч була дуже цікавою. Його [Ліп-Бу Тана] успіх і злет — це дивовижна історія. Пан Тан і члени мого кабінету проведуть час разом і протягом наступного тижня запропонують мені свої пропозиції", — йдеться у пості.

Ймовірно пропозиції стосуються зв'язків Ліп-Бу Тана з Китаєм, через що Трамп спершу й закликав його залишити посаду керівника Intel. Після першого поста Трампа, Тан звернувся до працівників компанії, заявивши, що любить США та Intel, а керувати компанією вважає привілеєм.

Тан також майже одразу висловив готовністю співпрацювати з адміністрацією Трампа, а звинувачення у зв'язках з компаніями, що тісно пов'язані з урядом Китаю, назвав дезінформацією.

Intel Бізнес Дональд Трамп
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні