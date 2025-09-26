Українська правда
Акції Tesla знижуються на фоні падіння європейських продажів
26 вересня, 09:05
Акції Tesla у четвер, 25 вересня 2025 року, втратили понад 4% після того, як нові дані з Європи показали подальший спад продажів компанії. Попри зростання попиту на електромобілі в регіоні, Tesla демонструє протилежну тенденцію, пише CNBC.

За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), у серпні 2025 року було зареєстровано лише 14 831 електромобіль Tesla, що на 23% менше, ніж роком раніше (19 136). За перші вісім місяців поточного року реєстрації скоротилися ще відчутніше — на 32,6%.

Для порівняння, загальний ринок електромобілів у Європі виріс на 26% у річному вимірі. Натомість реєстрації бензинових і дизельних авто впали більш ніж на 20%. Це свідчить про те, що Tesla поступово втрачає частку на ринку, тоді як конкуренти, зокрема Volkswagen та китайська BYD, нарощують присутність.

Водночас аналітики RBC налаштовані оптимістичніше. Вони прогнозують, що у третьому кварталі Tesla поставить близько 456 тис. авто — више за ринкові очікування (440–448 тис.). Основний фактор зростання — попит у США, де покупці намагаються встигнути скористатися федеральною податковою знижкою у $7500, яка завершує дію наприкінці вересня.

Навіть попри падіння в четвер, акції Tesla частково відновилися після невдалого початку року: у 2025-му вони вже додали 5% після обвалу на 36% у першому кварталі.

Однак експерти наголошують, що на бренд негативно впливають політичні заяви Ілона Маска. Його підтримка німецької ультраправої AfD та участь у радикальному антиіммігрантському мітингу у Великій Британії викликали хвилю критики. Прем’єр-міністр Кір Стармер навіть назвав висловлювання Маска "небезпечними".

Щоб повернути довіру споживачів, Tesla працює над запуском доступнішої моделі, яка може стати відповіддю на тиск з боку конкурентів і знову зміцнити позиції компанії у Європі.

