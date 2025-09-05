Трамп погрожує митами на чипи, але Apple та інші компанії їх уникнуть

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Президент США Дональд Трамп знов заявив, що планує найближчим часом запровадити "досить значні" мита на імпорт напівпровідників для компаній, які не перенесуть виробництво до США. Водночас він пообіцяв винятки для таких фірм, як Apple, які активно інвестують у країну, пише CNBC.

Про це Трамп сказав під час вечері в Білому домі за участі понад двох десятків керівників технокомпаній, серед яких гендиректор Apple Тім Кук, співзасновник Meta Марк Цукерберг та очільниця Oracle Сафра Кац. Президент підкреслив, що компанії, які будують або планують виробництво у США, уникнуть тарифів.

Минулого місяця Трамп уже озвучував намір запровадити 100% мита на чипи, але з винятками для бізнесів, що локалізують виробництво. На тлі цього Apple пообіцяла додаткові $100 млрд інвестицій у національне виробництво, доповнивши оголошені раніше $500 млрд. На вечері Трамп відзначив, що Кук "буде у хорошому становищі" в разі нових мит.

Вашингтон уже кілька років прагне повернути ланцюжки постачання чипів у країну. Від 2020 року TSMC та Samsung заявили про інвестиції на сотні мільярдів доларів у будівництво заводів у США. Очікується, що вони також отримають винятки.

Попри гучні заяви, конкретні деталі тарифної політики залишаються невідомими. Тим часом інші гості вечері, зокрема Сем Альтман з OpenAI та Сергій Брін з Google, висловили підтримку Трампу за про-бізнесовий курс та прихильність до розвитку ШІ.

Ілон Маск із Tesla не був присутній, але повідомив, що отримав запрошення й надішле свого представника. Перед вечерею перша леді Меланія Трамп наголосила на важливості штучного інтелекту для освіти та закликала до відповідального використання технологій.