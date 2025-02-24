Адміністрація Трампа закриває федеральні зарядні пристрої для електромобілів по всій країні

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Адміністрація загальних служб США (GSA) має намір закрити мережу зарядних станцій для електромобілів, вважаючи їх "не критично важливими для виконання місії". Про це пише The Verge.

Наразі GSA експлуатує кілька сотень зарядних станцій для електромобілів по всій країні, з близько 8000 розеток, доступних як для державних електромобілів, так і для особистих транспортних засобів федеральних працівників.

За словами джерела, обізнаного з планами, офіційне розпорядження, яке наказує федеральним службовцям розпочати процес закриття зарядних станцій, буде оголошено наступного тижня. GSA працює над тим, щоб розірвати поточні мережеві контракти, які підтримують роботу зарядних станцій для електромобілів. Як тільки ці контракти будуть скасовані, станції будуть виведені з експлуатації та "вимкнені з мережі".

За часів адміністрації Байдена GSA була відповідальна за виконання плану президента щодо поступової заміни федеральних автомобілів, що працюють на бензині, на електричні. Федеральний уряд володіє близько 650 000 транспортних засобів, і понад половину з них повинні були бути замінені на електромобілі.

Президент Дональд Трамп вів передвиборчу кампанію, обіцяючи скасувати політику свого попередника щодо електромобілів, яку він помилково назвав “мандатом”. Після своєї інавгурації він припинив програму на $5 млрд з установки нових громадських зарядних станцій для електромобілів по всій країні, підписав указ про скасування директив Байдена щодо закупівлі нових електромобілів для федерального автопарку та оголосив про намір скасувати федеральний податковий кредит для електромобілів.