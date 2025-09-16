Трамп вчетверте відкладає заборону TikTok в США до 16 грудня

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Президент США Дональд Трамп підписав черговий указ, яким продовжив до 16 грудня термін, відведений китайській компанії ByteDance для продажу американського підрозділу TikTok. Про це пише Bloomberg. Це рішення дозволяє уникнути повного блокування додатку на території США.

Продовження стало можливим після останніх переговорів між представниками США та Китаю, у результаті яких було досягнуто рамкової домовленості. Трамп повідомив журналістам, що має "угоду по TikTok" з китайською стороною, але не назвав потенційних покупців. Очікується, що 19 вересня він обговорить угоду із головою КНР Сі Цзіньпіном. Нагадаємо, що у липні Трамп погрожував заблокувати TikTok у США, якщо Китай не погодить продаж відеоплатформи.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що умови угоди подібні до тих, які обговорювалися раніше цього року, і висловив упевненість, що сторони зможуть фіналізувати домовленість цього тижня.

Це вже четверте продовження терміну, передбаченого законом про національну безпеку, який набув чинності у січні 2024 року та зобов’язує ByteDance продати американський бізнес TikTok. Закон дозволяє лише одне 90-денне продовження, що викликає питання щодо правомірності дій президента США.

До укладення остаточної угоди TikTok зможе продовжувати роботу в США, а компанії Apple та Google — розміщувати додаток у своїх онлайн-магазинах. Остаточне рішення щодо продажу залежить від китайської влади, яка ще в серпні висловлювала заперечення стосовно цього.

Закон "Про захист американців від додатків, контрольованих іноземними противниками" був ухвалений для запобігання можливому використанню TikTok урядом Китаю з метою збору даних або впливу на громадську думку. Президент Трамп применшує значення таких ризиків заявивши, що вони "сильно переоцінені" і навіть запустив офіційний акаунт Білого дому у TikTok.