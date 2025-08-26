Трамп погрожує новими митами через цифрові податки проти американських компаній

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Президент США Дональд Трамп пригрозив новими торгівельними заходами у відповідь на податки на цифрові послуги, які низка країн запровадила проти американських технологічних компаній. Він заявив, що такі податки "дискримінують американські технології" та водночас "дають поблажку найбільшим китайським компаніям", пише Bloomberg.

Трамп наголосив, що якщо податки не буде скасовано, він як президент введе додаткові мита на експорт цих країн до США та обмежить постачання американських передових технологій і напівпровідників.

Ця заява створює нову невизначеність для торгівельних партнерів США. Лише цього місяця Трамп уже запровадив нові тарифи проти десятків держав. Він давно стверджує, що цифрові податки несправедливі щодо американських гігантів Amazon, Alphabet (Google) та Meta.

США вже активно застосовують експортні обмеження на чипи й технології, зокрема на продукцію NVIDIA, яку вважають критичною для національної безпеки.

Його заява прозвучала після спільної декларації США та ЄС, де сторони домовилися не запроваджувати мита на електронні транзакції та протидіяти "необґрунтованим торгівельним бар’єрам". Проте Євросоюз уточнив, що змінювати власні цифрові закони — Digital Markets Act та Digital Services Act — не збирається.

Раніше цього літа Канада відмовилася від запровадження цифрового податку, а Велика Британія зберегла свій 2% збір із доходів інтернет-платформ.