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Трамп планує скоротити бюджет NASA на $6 млрд та виділити $1 млрд на місії, повʼязані з Марсом

Трамп планує скоротити бюджет NASA на $6 млрд та виділити $1 млрд на місії, повʼязані з Марсом
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Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
5 травня, 09:02
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Адміністрація Дональда Трампа запропонувала скоротити бюджет NASA на $6 млрд, що становить приблизно 25% від загального фінансування агентства. Водночас $1 млрд із залишених коштів планують спрямувати на програми, орієнтовані на дослідження Марса. Цей підхід відповідає амбіціям Ілона Маска та його компанії SpaceX, яка давно ставить за мету відправити людину на Марс, пише CNBC.

У документі, оприлюдненому NASA, зазначається, що агентство зосередить свої ресурси на поверненні США на Місяць раніше за Китай, а також на підготовці до першої висадки людини на Марс. Для цього NASA доведеться скоротити чисельність персоналу, оптимізувати IT-послуги, зменшити витрати на утримання центрів і об’єктів, а також закрити низку надто дорогих проєктів.

Виконувачка обов’язків адміністратора NASA Джанет Петров повідомила працівникам, що бюджетні обмеження потребуватимуть складних рішень, а деякі напрями діяльності агентства будуть згорнуті.

Згідно з планом, NASA припинить використання ракети SLS (Space Launch System), космічного корабля Orion та програми Gateway. Також буде зупинено фінансування екологічних авіаційних розробок і скасовано Програму повернення зразків з Марса (Mars Sample Return), яка мала доставити на Землю зразки марсіанських порід і ґрунту для досліджень.

Найбільших скорочень зазнають підрозділи космічних і земних наук, а також напрям підтримки місій. Попри це, запуск космічних місій продовжать приватні компанії, зокрема SpaceX, ULA та Blue Origin, які зможуть забезпечувати польоти без використання SLS.

Ілон Маск, який займає ключову позицію в адміністрації Трампа та впливає на скорочення витрат федерального уряду, давно просуває ідею польоту на Марс. Він заявляв, що SpaceX здатна висадити людину на Марс вже до 2026 року, хоча його прогнози нерідко виявляються надто оптимістичними.

Також стало відомо, що кандидатуру Джареда Айзекмана, підприємця зі сфери технологій, висунуто на посаду керівника NASA. Його призначення ще має затвердити Сенат США, хоча воно вже отримало схвалення відповідного сенатського комітету.

Космос NASA США Трамп
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