Трамп підписав указ про схвалення угоди щодо продажу американського бізнесу TikTok

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким схвалив угоду про створення нової компанії для управління американським бізнесом TikTok, передає CNBC. За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, вартість угоди оцінюється у $14 мільярдів, однак конкретна сума покупки не була названа.

Згідно з умовами, які ще має затвердити Китай, контроль над TikTok у США перейде до спільного підприємства, де ByteDance збереже менше ніж 20% акцій. Основними інвесторами стануть Oracle, інвестиційна компанія Silver Lake та фонд MGX з Абу-Дабі, які разом отримають близько 45% у новій структурі. Ще 35% належатиме чинним і новим інвесторам ByteDance.

На церемонії підписання представників ByteDance не було, і компанія офіційно не підтвердила факт угоди. Водночас Трамп заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін дав згоду на домовленість, хоча, за словами Венса, китайська сторона спершу висловлювала заперечення.

У межах домовленості Oracle відповідатиме за безпеку даних TikTok у США та продовжить надавати хмарні послуги. Трамп окремо зазначив, що засновник Oracle Ларрі Еллісон входить до групи власників і що компанія "відіграє дуже важливу роль".

CNBC зазначає, що федеральний уряд США не отримає частки в компанії та не матиме так званої "золотої акції" в американських операціях TikTok.

Минулого тижня Дональд Трамп підписав окремий указ, що продовжив термін для ByteDance на продаж американських активів TikTok до 16 грудня, аби уникнути блокування застосунку в США.

Пізніше стало відомо, що президент Трамп збирається передати американський бізнес TikTok інвесторам із США. Тоді повідомлялося, що американська частка компанії перейде під контроль групи інвесторів зі США, які отримають близько 80% у новій структурі.