Трамп розглядає введення нових мит на імпортну електроніку, яка має вбудовані чипи

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення нових мит на імпортні електронні пристрої, розмір яких визначатиметься кількістю напівпровідникових чипів у цій продукції. Про це агенству Reuters повідомили джерела, знайомі з планами уряду.

За попередньою схемою Міністерство торгівлі США може встановити мито у вигляді відсотка від вартості чипів, що входять до складу пристрою. Це означає, що під дію нових правил можуть потрапити як побутові товари на кшталт електричних зубних щіток, так і ноутбуки чи інша складна техніка.

Представник Білого дому Куш Десай заявив, що США не можуть залишатися залежними від імпорту напівпровідників, які мають критичне значення для національної та економічної безпеки. За його словами, адміністрація застосовує комплексний підхід, що включає мита, податкові пільги, дерегуляцію та розвиток енергетики, аби стимулювати виробництво всередині країни.

Економісти попереджають, що реалізація плану може призвести до зростання цін на споживчі товари. Майкл Стрейн з Американського інституту підприємництва зазначив, що нові мита здатні підштовхнути інфляцію, яка вже перевищує цільовий рівень Федеральної резервної системи у 2%. Він також наголосив, що навіть товари, вироблені у США, можуть подорожчати через підвищення вартості імпортних комплектуючих.

Серед найбільших виробників чипів за межами США — тайванська TSMC та південнокорейська Samsung. За даними джерел, розглядається можливість встановлення 25% мита на чиповмісну імпортну продукцію, а для електроніки з Японії та ЄС мито складатиме 15%. Проте повідомляється, що ці цифри є попередніми.

Також обговорюється варіант часткового звільнення від мит для компаній, які перенесуть щонайменше половину виробництва до США, однак механізм реалізації цієї ідеї поки що не визначений.

За інформацією трьох співрозмовників, Міністерство торгівлі США раніше пропонувало не обкладати митами обладнання для виробництва чипів, щоб не підвищувати собівартість напівпровідників у США. Проте, як зазначається, Білий дім відкинув цю ідею, посилаючись на загальну неприязнь Трампа до будь-яких винятків.

Раніше Дональд Трамп уже озвучував намір запровадити 100% мита на чипи, але з суттєвим винятком для компаній, які інвестують у виробництво в Америці або зобов'яжуться зробити це в майбутньому.