Офіційно: Софі Тернер зіграє Лару Крофт у новому серіалі Amazon

Amazon MGM Studios підтвердила, що зйомки серіалу Tomb Raider розпочнуться 19 січня 2026 року. Лару Крофт зіграє актора Софі Тернер, відома за роллю Санси Старк у серіалі "Гра престолів". Про це пише Variety.

Шоу створює, пише та продюсує Фібі Воллер-Брідж ("Погань", "Вбиваючи Єву"), яка тепер працюватиме у парі з Чадом Ходжем як співшоуранер. Режисером і виконавчим продюсером виступить Джонатан ван Таллекен ("Шьоґун", "Ватажок").

Воллер-Брідж назвала Тернер "неперевершеною Ларою" та підкреслила, що команда об’єднана спільною пристрастю до цього персонажа. Тернер зазначила, що роль Лари Крофт — "величезний виклик" після втілень Анджеліни Джолі та Алісії Вікандер, але впевнена у творчому баченні Воллер-Брідж.

Серіал створюється у співпраці з Crystal Dynamics та Legendary Television, а також Story Kitchen. Продюсерами виступають Воллер-Брідж і Дженні Робінс (Wells Street Productions), Дмитрі М. Джонсон, Майк Голдберг і Тімоті І. Стівенсон (Story Kitchen), Майкл Шіл, Ходж, ван Таллекен та Legendary Television.

За словами керівника глобального телебачення Prime Video Вернона Сандерса, серіал збереже спадщину Tomb Raider, водночас пропонуючи нові пригоди для фанатів по всьому світу.