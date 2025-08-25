TikTok звільняє сотні модераторів через впровадження ШІ

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

TikTok оголосив про масштабні скорочення модераторів контенту у Великій Британії та кількох країнах Азії, роблячи ставку на автоматизацію перевірки публікацій. Про це повідомляє PCMag.

Скорочення стосуватиметься кількох сотень працівників із британського офісу, де нині працює близько 2500 людей. У TikTok зазначили, що це частина глобальної реорганізації, яка передбачає концентрацію операцій у меншій кількості локацій для підвищення ефективності роботи.

Понад 85% контенту, що порушує правила платформи, вже видаляється за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. У компанії заявили, що її мета — зменшити навантаження на модераторів та обмежити їхню взаємодію з графічним контентом.

Скорочення збігаються з поетапним набранням чинності британського Online Safety Act, який передбачає великі штрафи за відсутність заходів проти незаконного та шкідливого контенту, а також із підготовкою голосування за створення профспілки в лондонському офісі.

Тим часом Meta також змінила підхід до модерації контенту на Facebook, Instagram і Threads. Компанія відмовляється від традиційного фактчекінгу на користь моделі Community Notes, яка дозволяє користувачам додавати контекст до потенційно оманливих постів. Meta аргументує це упередженістю експертів і надмірним цензуруванням контенту. Платформа також знімає обмеження на теми імміграції, гендеру та інших широко обговорюваних питань, залишаючи фокус лише на незаконному або серйозно шкідливому контенті.

Meta планує залучати волонтерів із різними поглядами для Community Notes, а команда з модерації та Trust and Safety переїде з Каліфорнії до Техасу. Компанія приймає заявки від охочих брати участь у цій системі, а повний запуск запланований на найближчі місяці.

І TikTok, і Meta намагаються знайти баланс між ефективністю модерації та зменшенням людського втручання, але це викликає сумніви в експертів і частини користувачів щодо безпечності та об’єктивності платформ.