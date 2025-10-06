Вийшов новий трейлер українського горору TIC-TAC: Twelve o'clock

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Українська студія ARMAG та інді-видавець Two Cakes Studio представляють новий геймплейний трейлер горора з елементами виживання TIC-TAC: Twelve o'clock. Його показали у межах шоу Horror Game Awards Showcase 2025 від IGN.

У TIC-TAC: Twelve o'clock гравцям належить слідкувати за коридорами та кімнатами через камери спостереження, щоб протистояти мстивим привидам. Аби вижити у цих умовах необхідно завжди тримати ввімкненим світло, для чого доведеться постійно заряджати генератор та робити все, аби не попастися.

Вночі гравці мають стежити за коридорами й кімнатами через камери спостереження. Під час цього потрібно не лише вчасно помічати загрози, а й аналізувати поведінку привидів та знаходити їхні слабкі сторони, щоб навчитися захищатися й протриматися до ранку.

Наразі у Steam також доступне демо гри. Реліз очікується у першому кварталі 2026 року.