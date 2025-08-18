The Road of Dust and Sorrow – українська Last of Us в 2D

Редактор Mezha.Media. Олег вже понад 29 років пише про комп'ютери, технології, софт, інтернет, космос, науку, автоперегони та відеоігри.

Анонси в рамках Ukrainian Games Festival 2025 тривають. Українська команда Painted Black Games презентувала свою 2D пригоду з елементами виживання The Road of Dust and Sorrow. У гри з'явилась сторінка в Steam та перший трейлер.

"Людство на грані вимирання. Засіб, створений, щоб назавжди подолати голод, обернувся катастрофою – він перетворив людей на диких Дастерів – ненаситних істот, якими керують лише первісні інстинкти. Десять років по тому мати та її донька блукають серед руїн цивілізації у надії на краще майбутнє. Та їхня подорож привертає увагу зловісного пастора та його адептів. Втім, те, що полює на Кетрін та Аву, – не якась секта. Це щось давнє, голодне й невблаганне, і воно бачить у людях лише родючий ґрунт." – такий опис розробники дали грі у Steam.

Але по скриншотах й, особливо, по трейлеру The Road of Dust and Sorrow чомусь нагадує нам Last of Us у 2D з pixel art графікою та матір'ю з донькою замість дівчини й того, хто замінив їй батька. Самі автори серед джерел натхнення називають класичні Resident Evil та Silent Hill. Головне завдання Кетрін – за будь-яку ціну зберегти Аву.

У The Road of Dust and Sorrow обіцяна українська локалізація, а ось дати виходу поки що немає. Нам здається, що у цієї гри є потенціал, тож ми залюбки додаємо її до Списку бажаного, що і вам радимо.