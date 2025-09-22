Вийшов перший трейлер фільму The Mandalorian and Grogu / "Мандалорець і Ґроґу"

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Майже через рік після закінчення зйомок The Mandalorian and Grogu / "Мандалорець і Ґроґу" Disney врешті випустила перший трейлер майбутньої стрічки. На прем'єру також доведеться трохи зачекати — вона відбудеться 22 травня 2026 року.

Події фільму, який буде першим у франшизі "Зоряних війн" з виходу "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" у 2019 році, відбуваються після третього сезону серіалу "Мандалорець".

За сюжетом, імперські воєначальники залишаються розкиданими по всій галактиці після падіння Імперії. Водночас сформована наприкінці третього сезону "Мандалорця" Нова Республіка працює над тим, аби захистити все, за що боролися повстанські сили. Для допомоги з цим новий уряд заручається підтримкою мандалорського мисливця за головами Діна Джаріна у виконані Педро Паскаля та його молодого учня Ґроґу

Крім того, у "Мандалорець і Ґроґу" також з'явиться Гаразеб "Зеб" Орелліос із "Зоряних війн: Повстанці", а також новий персонаж у виконані Сігурні Вівер, яка зіграє пілота та офіцерку Нової Республіки, що діятиме як зв'язкова Джарніа з головними силами.