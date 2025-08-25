The Division 2 отримає режим виживання, як у першій частині

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Ubisoft під час виставки Gamescom 2025 оголосила, що онлайн-шутер The Division 2 отримає режим виживання Survivors, як у першій частині. Заразом студія розкрила деякі подробиці мобільного проєкту у серії.

The Division 2: Survivors наразі перебуває на ранніх стадіях розробки, якою керує Магнус Янсен, креативний директор та ветеран The Division з часів виходу оригінальної гри.

"The Division 2: Survivors — це так само ваша гра, як і наша, і ми прагнемо прозорості під час її розробки. Чітка комунікація та залучення спільноти є пріоритетом під час створення нового досвіду, і ми будемо активно залучати вас у процес розробки далі, — сказав виконавчий продюсер Джуліан Геріті.

Ubisoft обіцяє, що більше подробиць про новий режим з'явиться незабаром, проте поки не розголошує навіть приблизно, коли оновлення можна очікувати у грі. Однак компанія все ж поділилася першими концепт-артами та логотипом Survivors.

Схожий режим, під назвою Survival, був у першій грі. У ньому гравцям потрібно було відправлятися у ворожі та жорстокі умови хуртовини та виживати якомога довше, паралельно збираючи всі ресурси, що потрапляються на шляху.

Ubisoft також поділилася новими деталями про безплатний мобільний MMORPG-шутер Division Resurgence. Події гри розгорнуться за кілька місяців після фіналу The Division 1 у Манхеттені та стануть містком до The Division 2.

Компанія каже, що як і з Survivor, ключовою частиною мобільної гри буде спільнота, яка зможе отримати доступ до закритого тестування, що розпочнеться у вересні. Воно буде доступне на iOS та Android, а зареєструватися можна на офіційному сайті Division Resurgence.

Крім того, Ubisoft розповіла, що 9 вересня розпочнеться другий сезон The Division 2 — The Pact. Strategic Homeland Division доведеться зіткнутися з фракціями True Sons, Outcasts та Hyenas, які уклали пакт та планують щось велике. Також сезон представить нову активність у відкритому світі Retaliation, яка залишиться у грі назавжди та додасть нові механіки Control Points, а також нові шляхи отримання Exotic.

Третій сезон, Mutiny, вийде пізніше цього року та додасть нову механіку для союзників та модифікаторів. Ubisoft детальніше розповідатиме про оновлення протягом найближчих місяців.