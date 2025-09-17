Спільнота самотужки повернула життя The Crew

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

31 березня 2024 року Ubisoft вимкнула сервери The Crew, що зробило гру повністю недоступною для всіх гравців, що купували її та будь-які доповнення. Це викликало бурхливу реакцію в мережі, судовий позов проти компанії та сприяло популяризації руху Stop Killing Games, який бореться за збереження ігор.

Попри численні відгуки в мережі, Ubisoft не зробила жодних заяв про відновлення серверів для The Crew. Через це спільнота взяла ініціативу у свої руки й створила проєкт The Crew Unlimited, що повертає багатокористувацьку гру, яка була доступна лише онлайн.

Команда The Crew Unlimited створювала спеціальні емулятори серверів ще до офіційного закриття гри, а після березня 2024 року почала роботу над оффлайн-режимом.

Для запуску The Crew необхідно буде завантажити TCU Launcher, який пропатчить та керуватиме файлами гри й збереженнями. Сам лаунчер доступний на офіційному сайті проєкту. Проте гравцям доведеться самостійно шукати файли гри для запуску.

Нагадаємо, що хоч Ubisoft не відреагувала на прохання повернути першу The Crew, та заявила, що у гравців не було підстав вважати, що вони володіють грою, компанія оголосила, що продовження, The Crew 2, отримає офіційний оффлайн-режим до кінця 2025 року.