Tesla патентує надувний дефлектор для Cybertruck, який полегшить буксирування причепів

Компанія Tesla подала патентну заявку у США на новий пристрій для пікапа Cybertruck. Йдеться про надувний аеродинамічний дефлектор, який має зменшувати опір повітря під час буксирування причепів. Про це пише Electrek.

У патентній заявці вказано, що конструкція виготовляється з матеріалу drop stitch, який дозволяє створювати повітряні камери між паралельними шарами. Пристрій оснащений системою регулювання тиску та різними варіантами кріплення — рейковими напрямними, магнітними фіксаторами та швидкороз’ємними кліпсами. Це забезпечує можливість надійного встановлення на кузові автомобіля.

Дефлектор розташовується на вантажній платформі Cybertruck і піднімається так, щоб перекривати проміжок між кабіною та причепом. У такий спосіб він продовжує лінію нахилу лобового скла, спрямовуючи потік повітря поверх причепа. За задумом розробників, це має знизити аеродинамічний опір, який значно зростає під час буксирування.

Подібні рішення вже застосовуються у вантажних автомобілях, де використовуються повітряні щити для зменшення розриву між тягачем і напівпричепом. У випадку з Cybertruck, Tesla пропонує мобільний варіант, який можна встановлювати та знімати за потреби.

Водночас у матеріалі наголошується, що подання патенту не означає обов’язкового запуску пристрою у виробництво. Програма Cybertruck має менші обсяги, ніж очікувалося, тому компанія може відмовитися від додаткових аксесуарів. Однак сама ідея демонструє пошук технічних рішень для підвищення ефективності буксирування.

